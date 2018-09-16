Тайфун «Мангхут» парализовал жизнь в Гонконге 

Из-за непогоды закрыты школы, магазины и офисы, прекращено паромное сообщение.
Ураганный ветер нарушил работу главной воздушной гавани региона, отменены сотни авиарейсов, включая рейс в Москву. По распоряжению властей эвакуированы около тысячи жителей двух рыбацких деревень, которым грозит наводнение.
Сейчас центр атмосферного вихря находится в 150 километрах от Гонконга. В ближайшие часы тропический циклон обрушится на юго-восток Китая. Днем ранее "Мангхут" пронесся над Филиппинами. Там в результате удара стихии погибли 25 человек, еще 13 человек пропали без вести, передает ТАСС.