Самолет «Ютэйр» сел во «Внуково» на дозаправку, чтобы долететь до «Домодедово» 

Самолет авиакомпании «Ютэйр» рейсом «Вена — Москва (Внуково)» накануне был вынужден сесть в аэропорту «Домодедово» для дозаправки, подтвердила пресс-служба перевозчика «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, причиной инцидента стала перегруженность «Внуково».
«Из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолетов в очереди на посадку в аэропорту «Внуково», рейс UT822 был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедово», — пояснили в пресс-службе. Затем самолет перелетел во «Внуково», чтобы завершить рейс в аэропорту назначения.
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что рейс «Ютэйр» 13 сентября «Вена — Москва» сел в «Домодедово» вместо «Внуково». Время вынужденного трансфера между аэропортами составило 1,5 часа. По словам пассажиров, их не выпустили из салона самолета в «Домодедово», а из-за задержки многие пропустили транзит или опоздали на поезд.
«Внуково» — один из четырех основных аэропортов Москвы, занимает третье место по пассажиропотоку после «Шереметьево» и «Домодедово». У него две пересекающихся взлетно-посадочных полосы.