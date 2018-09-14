Самолет «Ютэйр» сел во «Внуково» на дозаправку, чтобы долететь до «Домодедово»

«Из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолетов в очереди на посадку в аэропорту «Внуково», рейс UT822 был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедово», — пояснили в пресс-службе. Затем самолет перелетел во «Внуково», чтобы завершить рейс в аэропорту назначения.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что рейс «Ютэйр» 13 сентября «Вена — Москва» сел в «Домодедово» вместо «Внуково». Время вынужденного трансфера между аэропортами составило 1,5 часа. По словам пассажиров, их не выпустили из салона самолета в «Домодедово», а из-за задержки многие пропустили транзит или опоздали на поезд.