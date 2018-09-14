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Сейсмографы зафиксировали подземный толчок на западе Амурской области
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Сейсмографы зафиксировали подземный толчок на западе Амурской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На территории Тындинского района Амурской области произошло землетрясение магнитудой 3,6 по формуле для Байкальского региона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Сейсмологическое событие зафиксировано в бассейне реки Олекма в районе впадения правого притока Нюкжи в 9:12 мск 13 сентября.
Энергетический класс землетрясения — 10,5.
На сайте ГУ МЧС России по Амурской области информации о землетрясениив в Тындинском районе 13 сентября информации нет.
ИА «Амур.инфо» сообщило, что сейсмособытие силой четыре балла произошло в 60 километрах от границ Приамурья в Якутии.
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