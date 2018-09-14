Сейсмографы зафиксировали подземный толчок на западе Амурской области 

На территории Тындинского района Амурской области произошло землетрясение магнитудой 3,6 по формуле для Байкальского региона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Сейсмологическое событие зафиксировано в бассейне реки Олекма в районе впадения правого притока Нюкжи в 9:12 мск 13 сентября.
Энергетический класс землетрясения — 10,5.
На сайте ГУ МЧС России по Амурской области информации о землетрясениив в Тындинском районе 13 сентября информации нет.
ИА «Амур.инфо» сообщило, что сейсмособытие силой четыре балла произошло в 60 километрах от границ Приамурья в Якутии.