Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего при хлопке газа в строящемся доме в ТиНАО

Санитарный вертолет эвакуировал в одно из лечебных учреждений столицы мужчину, пострадавшего при хлопке газа в строящемся частном доме в поселении Филимонковское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Московского авиационного центра (МАЦ).

«15 сентября санитарный вертолет МАЦ вылетел на площадку близ дер. Кнутово для спасения мужчины. По словам очевидцев, 38-летний мужчина пострадал от взрыва газового баллона при проверке котла в собственном доме. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту его сопровождала авиамедицинская бригада.