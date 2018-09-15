Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего при хлопке газа в строящемся доме в ТиНАО 

Санитарный вертолет эвакуировал в одно из лечебных учреждений столицы мужчину, пострадавшего при хлопке газа в строящемся частном доме в поселении Филимонковское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Московского авиационного центра (МАЦ).
«15 сентября санитарный вертолет МАЦ вылетел на площадку близ дер. Кнутово для спасения мужчины. По словам очевидцев, 38-летний мужчина пострадал от взрыва газового баллона при проверке котла в собственном доме. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту его сопровождала авиамедицинская бригада.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что в строящемся частном доме по адресу: поселение Филимонковское, территория ТЛПХ зона «Б», произошел хлопок газа без горения при разгерметизации котла после пробной попытки запуска. В результате инцидента пострадал один человек. Также было нарушено остекление дома.