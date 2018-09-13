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Власти Пуэрто-Рико ответили на слова Трампа о жертвах ураганов
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Власти Пуэрто-Рико ответили на слова Трампа о жертвах ураганов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что пережившие ураган, а также погибшие из-за него пуэрториканцы «не заслуживают сомнений», после того, как президент США Дональд Трамп выразил недоверие к опубликованному числу погибших на острове.
"Я должен сказать, что ни жители Пуэрто-Рико, ни жертвы не заслуживают того, чтобы их боль подвергали сомнению", — сказал Росселло в интервью телеканалу CBS News.
Он также раскритиковал предпринятые администрацией меры реагирования на ураган, заявив о пренебрежении к жителям острова.
"Не будет «фантастического» реагирования (на ураган) пока с нами обращаются, как с людьми второго сорта", — заявил Росселло.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в двух ураганах, которые обрушились на Пуэрто-Рико, не погибали три тысячи человек, вопреки отчету властей. По его словам, ответственность за то, что число жертв было искусственно завышено, несут демократы.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на независимое исследование по заказу губернатора Пуэрто-Рико сообщал, что в результате разрушительного урагана «Мария» в Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек. По первоначальным сведениям, ураган унес жизни 64 человек. Позже эта цифра была уточнена до около 1,4 тысячи погибших.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган «Ирма». Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения.
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