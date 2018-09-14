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Трампа жестко раскритиковали из-за недоверия к числу жертв прошлогоднего урагана
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Трампа жестко раскритиковали из-за недоверия к числу жертв прошлогоднего урагана 

Газета.Ru + ещё 10 31 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подвергся жесткой критике после того, как он пренебрег официальными данными о числе жертв, согласно которым в Пуэрто-Рико от прошлогоднего урагана «Мария» погибли около 3 тыс. человек, передает американский телеканал Fox News.
Вместо этого Трамп обвинил демократов в том, что они раздували цифры для того, чтобы заставить его «выглядеть как можно хуже».
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года. Губернатор Пуэрто-Рико в прошлом месяце увеличил официальное число погибших после урагана «Мария» с 64 человек до 2975 человек после того, как независимое исследование показало, что число жертв ранее было сильно занижено. В предыдущих докладах власти Пуэрто-Рико указывали, что число жертв урагана приближается к 1400.
Слова Трампа вызвали осуждение не только со стороны жителей Пуэрто-Рико, где до сих пор не решены последствия прошлогоднего урагана, но и высших должностных лиц, отмечает телеканал Fox.
"Жертвы Пуэрто-Рико и народ Пуэрто-Рико не заслуживают того, чтобы в их боли сомневались", — сказал в своем посте в Facebook губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло.
В настоящее время на США надвигается ураган «Флоренс», из-за которого около 150 человек оказались в ловушке.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из самых сильных за десятилетие.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию о надвигающемся на Южную и Северную Каролину урагане «Флоренс».
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