Трампа жестко раскритиковали из-за недоверия к числу жертв прошлогоднего урагана

Вместо этого Трамп обвинил демократов в том, что они раздували цифры для того, чтобы заставить его «выглядеть как можно хуже».

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года. Губернатор Пуэрто-Рико в прошлом месяце увеличил официальное число погибших после урагана «Мария» с 64 человек до 2975 человек после того, как независимое исследование показало, что число жертв ранее было сильно занижено. В предыдущих докладах власти Пуэрто-Рико указывали, что число жертв урагана приближается к 1400.

Слова Трампа вызвали осуждение не только со стороны жителей Пуэрто-Рико, где до сих пор не решены последствия прошлогоднего урагана, но и высших должностных лиц, отмечает телеканал Fox.

"Жертвы Пуэрто-Рико и народ Пуэрто-Рико не заслуживают того, чтобы в их боли сомневались", — сказал в своем посте в Facebook губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло

В настоящее время на США надвигается ураган «Флоренс», из-за которого около 150 человек оказались в ловушке.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из самых сильных за десятилетие.