Крым и другие регионы России, которые являются самыми сейсмоопасными

Территория России , по сравнению с другими государствами, расположенными в сейсмоактивных регионах, в целом характеризуется умеренной сейсмичностью. Но и у нас в стране есть места, где сильно «трясет», а потому бывает крайне опасно жить.

Курилы и Сахалин

Курильские острова и Сахалин входят в вулканический Огненный пояс Тихого океана. По сути, Курилы — это верхушки вулканов, поднимающиеся над поверхностью океана, да и в образовании Сахалина вулканы сыграли не последнюю роль. Каждый день сейсмостанции фиксируют в этом районе толчки. Ночью 28 мая 1995 года на Сахалине произошло самое большое землетрясение в России за последние сто лет. Был полностью разрушен Нефтегорск. Несмотря на то, что интенсивность толчков едва превысила 7 баллов под 12-бальной шкале, рухнули крупноблочные сейсмонеустойчивые дома. Погибли 2040 человек, больше 700 были ранены. Настоящей трагедией стало то, что в этот день у старшеклассников был выпускной. Здание, где проходил школьный бал, рухнуло, погребя под собой выпускников. Как всегда при землетрясениях, спасатели фиксировали чудесные случаи спасения. Например, один мужчина провалился в подвал дома, где смог много дней питаться оставшимися соленьями, и выжил.

Камчатка

Полуостров тоже входит в вулканический пояс Тихого океана. На Камчатке 29 действующих вулканов и десятки «уснувших». Небольшие толчки, связанные с тектоническими процессами и с вулканической деятельностью, регистрируются каждый день. К счастью, большинство землетрясений происходит в море и в малонаселенной местности. Землетрясение силой в 8,5 баллов, произошедшее 4 ноября 1952 года в Авачинском заливе, вошло в 15 самых сильных землетрясений XX века и было названо «Большим Камчатским». Оно вызвало цунами, которое смыло Северо-Курильск и докатилось до Японии Аляски , Гавайских островов и даже до Чили . После этого на Дальнем Востоке была создана сеть сейсмостанций.

Северный Кавказ и побережье Черного моря

За опасность этого региона жителям надо «благодарить» Аравийскую плиту, которая сталкивается с Евразийской. У сейсмологов район называется сложно: Крым-Кавказ-Копетдагская зона Иран-Кавказ-Анатолийского сейсмоактивного региона. Здесь часто бывают землетрясения в 9 баллов и выше. На российской стороне опасными считаются территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Самыми крупными событиями называют девятибалльное землетрясение в Чечне в 1976 году и Чхалтинское землетрясение 1963 года. Все, кто родился в СССР, помнят армянский Спитак, в котором погибло 25 тысяч человек. Неспокойно и на Ставрополье. Толчки ощущаются в городах Анапа, Новороссийск и Сочи. Большое крымское землетрясение 1927 года описано в знаменитом романе «Двенадцать стульев».

Байкал

Озеро Байкал находится в середине огромной рифтовой зоны — разлома земной коры. За год здесь регистрируют до 5-6 тысяч толчков. На линии рифта, уходящей в Монголию, есть и своя «долина спящих вулканов» на Окинском плато в Бурятии. Самое известное землетрясение на Байкале — Цаганское, произошло 12 января 1863 года. Тогда на юго-восточном берегу Байкала под воду ушла целая долина, образовался залив Провал. Последнее сильное землетрясение произошло 27 августа 2008 года. Эпицентр находился в южной акватории Байкала, сила составила 10 баллов. В Иркутске ощущалось 6-7 баллов. Люди паниковали, выбегали на улицу, рухнула сотовая связь. В Байкальске, где ощущалось до 9 баллов, была прервана работа целлюлозно-бумажного комбината. К счастью, большинство сильных землетрясений в этом регионе не приводит к жертвам, так как местность населена мало, а многоэтажное строительство рассчитано на подземные толчки.

Алтай и Тыва

И на Алтае, и в Туве к землетрясениям приводят сложные процессы. С одной стороны, на регион влияет громадная плита Индостана, из-за движения которой на север и образовались Гималаи, с другой — Байкальский разлом. Сейсмоактивность в регионе нарастает. На Алтае много шуму наделало 10-балльное землетрясение, случившееся 27 сентября 2003 года. Оно докатилось до Новосибирска, Кузбасса и Красноярска. Пострадали шесть районов республики, был уничтожен поселок Бельтир, 110 семей остались без крова. Получили разрушения здания в поселках Кош-Агач и Акташ. В Туве местное население напугало землетрясение, произошедшее вечером 27 декабря 2011 года. В поселках республики трещали и рушились дома. Люстры раскачивались в домах жителей Абакана и Новокузнецка. Страха добавляло то, что на улице был лютый мороз. Сейсмоактивность продолжалась почти всю зиму. Так, в феврале 2012 года сейсмологи насчитали больше 700 толчков.

Якутия

В огромной по площади Якутии существует два сейсмоопасных пояса. Северный идет от дельты Лены к Охотскому морю вдоль хребта Черского, южный — Байкало-Становой протянулся от Байкала к Охотскому морю. Каждый день здесь происходит по два-три толчка. Сильнейшим землетрясением называют девятибалльное Оймяконское землетрясение 1971 года. Подземные толчки ощущались на территории в миллион квадратных километров и докатились до Магадана. А в апреле 1989 года между долинами рек Лена и Амур произошло землетрясение в 8 баллов на площади в полтора миллиона квадратных километров! Сами якуты уверяют, что на долю республики приходится почти треть всей сейсмоактивности России.

За 300 лет на Урале отмечено 42 землетрясения силой от 3 до 6,5 баллов. Последние исследования говорят о том, что здесь возможны толчки и до 7 баллов. Правда, такое случается раз в 110-120 лет. Сейчас как раз идет усиление сейсмоактивности. Последнее сильное землетрясение произошло 30 марта 2010 года недалеко от Качканара. В эпицентре сила толчков составила 5 баллов. В домах дрожали стекла, срабатывали автосигнализации в машинах.

Конечно, тем, кто живет в центральных регионах, происходящее на окраинах России покажется далеким, но, оказывается, существуют события, которые затрагивают всю страну. Так, 24 мая 2013 года на дне Охотского моря, на глубине в 620 километров произошел толчок силой 8 баллов. Землетрясение стало уникальным: оно прокатилось по всей стране и достигло Москвы, став четвертым в Западной России за последние 76 лет. Это землетрясение доставило немало острых ощущений обитателям столичных небоскребов. Некоторые офисы эвакуировали работников.