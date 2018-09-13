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Как зарождаются ураганы
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Как зарождаются ураганы 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Еще три дня назад ураган Флоренция был всего лишь небольшой бурей. Но климатологи с самого начала знали: ему суждено набрать невероятную силу и стать штормом десятилетия. Сезон ураганов в северном полушарии начинается в конце лета, и ученые каждый год строят климатические модели, чтобы предсказать поведение и силу ураганов. На сегодня, в момент начала движения урагана мы далеко не всегда знаем его точную траекторию, но предвестники будущего атмосферного события уже дополнино известны. С сумме должны совпасть несколько важных факторов, чтобы обычная зона пониженного превратилась в идеальный шторм.
Колыбель урагана — открытый океан. К августу воздух здесь прогревается до экстремальных температур. Для роста урагану требуется постоянная подпитка теплой влагой, чего в океане хоть отбавляй.
Естественно, одного солнца для формирования урагана будет маловато. Шторм должен двигаться. И движение зарождается благодаря одному из трех условий: зона пониженного давления (восточная волна), межтропическая зона конвергенции (район у экватора, где встречаются ветры противоположной направленности), или полярная ложбина — ложбина низкого давления в средних широтах западных ветров.
Интересно, что сформировавшись ураган будто бы начинает разгонять себя сам. Чем больше воздушное кольцо, тем сильнее ветры стремятся к центру — так называемому глазу бури.
Сейчас наука не имеет никаких средств борьбы с ураганами. Как уже говорилось выше, мы даже не очень можем предсказывать их точные движения, поскольку на развитие бури влияют очень многие модификаторы.
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