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На юге Китая ввели наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Мангхут»
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На юге Китая ввели наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Мангхут» 

RT на русском + ещё 6 29 минут назад
Фото: Метеовести
В южных прибрежных районах Китая объявлен наивысший — «красный» — уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Мангхут».
Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на национальное метеорологическое управление.
Как ожидается, тайфун обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун во второй половине дня 16 сентября. По данным управления, скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать до 52 м/с.
Ранее сообщалось, что «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин.
По последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли из-за последствий обрушившегося на Филиппины тайфуна.
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