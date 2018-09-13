Ликвидируют за месяц. В Катав-Ивановске устраняют последствия землетрясения

Землетрясение в Катав-Ивановске стало настоящей неожиданностью как для населения, так и экстренных служб. Тем не менее, удалось в кратчайшие сроки мобилизовать все силы и средства, чтобы устранить последствия столь грозного природного явления. Как только стало известно о землетрясении, в Катав-Ивановск выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский , где осмотрел последствия сейсмической активности и провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Работают 17 групп

Напомним, что по данным единой геофизической службы РАН всё произошло 5 сентября, около четырёх часов утра местного времени, когда в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Ближайший населённый пункт, посёлок Орловка , находился в 1,5 км от источника сейсмической активности.

В пятидесятикилометровой зоне расположены три муниципальных образования и 17 населённых пунктов.

Затем повторно в 12 часов 27 минут произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 баллов.

Повреждения получили здания стационара и детской поликлиники — их эксплуатацию временно приостановили. Из стационара эвакуировали 72 пациента — в том числе 28 детей. У кого подошло время выписки, отпустили домой, а остальных перевели в больницу Усть-Катава

Получили повреждения здания Катав-Ивановского индустриального техникума, школ и детских садов, старых многоэтажных домов, а в частном секторе в домах обсыпались потолки, растрескались печи, появились трещины. К счастью, человеческих жертв нет, системы газо— и водоснабжения не пострадали.

Сейчас уже работает 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов.

Сразу по приезду Борис Дубровский направился в районную больницу, прошёлся по всем этажам, оценил объём разрушений. Затем посетил техникум, где пообщался с местными ребятами, расспросил, как они и их родные пережили землетрясение, велики ли повреждения в домах и квартирах. Губернатор также лично осмотрел один из частных домов, где треснула печь, зашёл в двухэтажный дом.

«Ресурсы будем выделять»

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник ГУ МЧС РФ по Челябинской области Константин Гандау на вопрос губернатора, почему работу с населением не обеспечили в полной мере в первые часы, объяснил, что «нужно было заручиться официальным подтверждением факта и понять, как действовать дальше с точки зрения научного обоснования ситуации. Как только мы получили ответы от московских и екатеринбургских коллег, распространили информацию через СМИ, пресс-службы, ЕДДС».

Министр здравоохранения Сергей Приколотин сообщил, что амбулаторная помощь будет оказываться в Катав-Ивановске в полной мере.

«Повреждения есть, они носят некритичный характер, — подвёл итоги глава региона. — Все меры приняты, оснований для паники нет, люди должны быть об этом проинформированы. Медицинская помощь должна оказываться жителям Катав-Ивановска без потери качества, пока будет осуществляться ремонт больницы. Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия».

Губернатор также потребовал, чтобы главной задачей стала работа с населением:

«В приоритетном порядке надо оказать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление. Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять. От глав жду объективных заявок, мы должны войти в отопительный сезон без потерь! Учебный процесс в школах должен идти по плану, нужно только навести порядок в помещениях. Давать больше информации для людей».

Комментарий

Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин:

— Ремонт, конечно, потребуется, и губернатор нам обещал помочь. Больше всего средств потребуется на работы в районной больнице. Постараемся всё сделать максимально быстро. Свою оценку характеру повреждений дадут эксперты, чтобы понять, получило ли здание повреждение в момент подземных толчков.