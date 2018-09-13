Экипаж совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 эвакуирован в Магадан

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Трое членов экипажа вертолета Ми-8 Погранслужбы, совершившего жесткую посадку в населенном пункте Ямск, эвакуированы в Магадан . Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Вертолетом Ми-8 со спасателями и медицинскими работниками на борту экипаж вертолета доставляется в лечебное учреждение Магадана", — сказал источник.

Вертолет Ми-8 Погранслужбы совершил жесткую посадку в населенном пункте Ямск в четверг ночью. На борту находились три человека, из них один человек пострадал. На земле жертв и разрушений нет.