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Экипаж совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 эвакуирован в Магадан
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Экипаж совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 эвакуирован в Магадан 

ТАСС + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Трое членов экипажа вертолета Ми-8 Погранслужбы, совершившего жесткую посадку в населенном пункте Ямск, эвакуированы в Магадан. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"Вертолетом Ми-8 со спасателями и медицинскими работниками на борту экипаж вертолета доставляется в лечебное учреждение Магадана", — сказал источник.
Вертолет Ми-8 Погранслужбы совершил жесткую посадку в населенном пункте Ямск в четверг ночью. На борту находились три человека, из них один человек пострадал. На земле жертв и разрушений нет.
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