Пилот из Воронежа погиб при крушении легкомоторного самолёта 

Трагедия произошла в Ульяновской области. Легкомоторный самолёт Zlin37 разбился недалеко от посёлка Тагай Майнского района Ульяновской области в 12:20 среды, 12 сентября. При крушении погиб 52-летний пилот. По предварительным данным, самолётом управлял уроженец Воронежа, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Самолёт выполнял сельскохозяйственные работы, на его борту находился лишь лётчик. Прокуроры выяснили, что Zlin37 летал примерно в 40 км от аэродрома Ульяновск (Баратаевка) «с нарушением порядка использования воздушного пространства». Более того, по предварительным данным, на борту не было необходимого пакета документов, в том числе свидетельства о лётной годности судна. На место происшествия работают прокуроры, следственная группа, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Екатерина Трещикова
Фото — пресс-служба Приволжского управления СКР на транспорте