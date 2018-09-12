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Пожар на судне «Капитан Богомолов» в водах Марокко начался из-за поломки топливной трубки
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Пожар на судне «Капитан Богомолов» в водах Марокко начался из-за поломки топливной трубки 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТВ-21
РАБАТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Причиной пожара на судне «Капитан Богомолов», который вел промысловую деятельность в марокканской рыболовной зоне, стал аварийный случай. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в представительстве Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) в Рабате.
"Произошел аварийный случай — в машинном отделении лопнула топливная трубка, по которой топливо подается в двигатель. Произошло небольшое возгорание, вызвавшее задымление. Экипаж приступил к тушению пожара", — отметил собеседник агентства.
По его словам, жертвами происшествия, случившегося 11 сентября на рейде порта Дахла, стали два человека — моторист и рыбмастер.
"В ближайшее время «Капитан Богомолов» продолжит промысловую деятельность в атлантической рыболовной зоне Марокко", — добавили в представительстве Росрыболовства в Рабате.
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