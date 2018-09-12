Вышел трейлер второго сезона сериала «9-1-1»

FOX опубликовали новый трейлер второго сезона «9-1-1» от Райана Мерфи Брэда Фалчука и Тима Майнира. Премьера первого эпизода состоится в ночь с 23 на 24 сентября.

Рокмонд Данбар. На этот раз действие происходит во время землетрясения в Лос-Анджелесе . Главные роли исполнили обладательница «Оскара» и «Эмми» Анджела Бассет («Американская история ужасов»), лауреат «Золотого Глобуса» и «Эмми» Питер Краузе («На глубине 6 футов»), Оливер Старк, Аиша Хайндс, Кеннет Чои

«9-1-1» — сериал о тех, кто постоянно рискует своей жизнью, находясь в самом эпицентре шокирующих событий — о полицейских, «Скорой помощи» и пожарной службе. Эти экстренные службы должны не только не только спасать других людей, но и успевать решать проблемы собственной жизни.