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Вышел трейлер второго сезона сериала «9-1-1»
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Вышел трейлер второго сезона сериала «9-1-1» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
FOX опубликовали новый трейлер второго сезона «9-1-1» от Райана Мерфи, Брэда Фалчука и Тима Майнира. Премьера первого эпизода состоится в ночь с 23 на 24 сентября.
На этот раз действие происходит во время землетрясения в Лос-Анджелесе. Главные роли исполнили обладательница «Оскара» и «Эмми» Анджела Бассет («Американская история ужасов»), лауреат «Золотого Глобуса» и «Эмми» Питер Краузе («На глубине 6 футов»), Оливер Старк, Аиша Хайндс, Кеннет Чои и Рокмонд Данбар.
«9-1-1» — сериал о тех, кто постоянно рискует своей жизнью, находясь в самом эпицентре шокирующих событий — о полицейских, «Скорой помощи» и пожарной службе. Эти экстренные службы должны не только не только спасать других людей, но и успевать решать проблемы собственной жизни.
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