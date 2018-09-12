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Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
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Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В столичном районе Бибирево произошел пожар в жилом доме, в ходе ликвидация спасатели вывели из здания 10 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«В жилом доме, расположенном по адресу: ул. Мурановская, д. 17Б произошло возгорание личных вещей и мебели в одной из комнат квартиры на седьмом этаже, а также балкона на восьмом этаже. Общая площадь пожара составила около 15 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован, в ходе тушения с восьмого и девятого этажа были выведены 10 человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.
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