Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

В столичном районе Бибирево произошел пожар в жилом доме, в ходе ликвидация спасатели вывели из здания 10 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«В жилом доме, расположенном по адресу: ул. Мурановская, д. 17Б произошло возгорание личных вещей и мебели в одной из комнат квартиры на седьмом этаже, а также балкона на восьмом этаже. Общая площадь пожара составила около 15 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован, в ходе тушения с восьмого и девятого этажа были выведены 10 человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.