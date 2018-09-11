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Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в январе-августе на 18,8% — почти до 14,3 млн человек
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Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в январе-августе на 18,8% — почти до 14,3 млн человек 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Пассажиропоток международного аэропорта Внуково в январе-августе 2018 г. увеличился по сравнению с показателем годичной давности на 18,8% и составил почти 14,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«С января по август 2018 г. в международном аэропорту Внуково были обслужены 14 млн 290 тыс. пассажиров, что на 18,8% или 2 млн 262 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2017 г.», — говорится в сообщении компании.
Как пояснили в пресс-службе, рост пассажиропотока на внутренних рейсах составил 19,3% (до 9 млн 210 тыс. человек), а на международных — 17,9% (до 5 млн 81 тыс. пассажиров). В августе 2018 г. услугами аэропорта воспользовались 2 млн 439 тыс. человек — на 17,8% больше, чем в том же месяце 2017 г.
«При этом рост пассажиропотока в абсолютном выражении стал максимальным с начала года», — добавили в пресс-службе. Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания «Россия» — на нее пришлось 30,7% от объемов аэропорта.
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