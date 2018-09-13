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Трамп обсудил с властями Джорджии ликвидацию последствий урагана «Флоренс»
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Трамп обсудил с властями Джорджии ликвидацию последствий урагана «Флоренс» 

РИА Новости + ещё 1 37 минут назад
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переговорил с губернатором штата Джорджия Натаном Дилом и предложил ему федеральную помощь для ликвидации возможных последствий урагана «Флоренс», сообщил Белый дом.
Также Трампа неоднократно информировали в течение дня в связи с приближением урагана к атлантическому побережью.
Ранее Джорджия не считалась опасной зоной, но в среду синоптики скорректировали прогнозы. Теперь предполагается, что «Флоренс», подойдя к берегам Южной Каролины, затем может повернуть на юг к побережью Джорджии.
Предупреждение об урагане «Флоренс» действует в районах, где проживает уже более 10 миллионов человек, сообщила в среду Национальная метеорологическая служба США.
Ураган ранее ослаб с четвертой до третьей категории, но при контакте с сушей «Флоренс» по-прежнему будет «очень сильным и исключительно опасным» ураганом, говорится в сообщении Национального центра по предупреждению об ураганах.
Сейчас центр «Флоренс» находится в Атлантическом океане в 675 километрах к юго-юго-востоку от города Мертл-бич в Южной Каролине, скорость ветра составляет 195 километров в час.
Контакт урагана с берегом ожидается в пятницу в районе Южной Каролины. Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне.
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