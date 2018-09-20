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Трамп посетил пострадавшие от урагана штаты Северная и Южная Каролина
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Трамп посетил пострадавшие от урагана штаты Северная и Южная Каролина 

RT на русском + ещё 77 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Американский президент Дональд Трамп посетил штаты Северная и Южная Каролина, которые пострадали из-за урагана «Флоренс».
Об этом сообщает CNN.
Во время выступления перед журналистами президент отметил, что пострадавшие города штатов получат поддержку федерального правительства.
Кроме того, отмечается, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 36.
Ранее сообщалось, что В США в Южной и Северной Каролине, а также в Вирджинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека.
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