Трамп посетил пострадавшие от урагана штаты Северная и Южная Каролина 

Американский президент Дональд Трамп посетил штаты Северная и Южная Каролина, которые пострадали из-за урагана «Флоренс».
Об этом сообщает CNN.
Во время выступления перед журналистами президент отметил, что пострадавшие города штатов получат поддержку федерального правительства.
Кроме того, отмечается, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 36.
Ранее сообщалось, что В США в Южной и Северной Каролине, а также в Вирджинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека.