В Орске обрушилась стена двухэтажного жилого дома

МОСКВА , 10 сентября. / ТАСС /. Частичное разрушение несущей стены произошло в двухэтажном доме в Орске , где проживает около 40 человек, никто не пострадал. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте администрации города.

"Частичное разрушение несущей стены произошло со стороны нежилого помещения", — приводятся слова начальника управления ЖКХ Орска Николая Шемякина . Он уточнил, что в трехквартирном доме проживают 38 человек.

В пресс-службе городской администрации уточнили ТАСС, что во время происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась, в настоящее время они продолжают оставаться в своих квартирах. С 17:00 местного времени (15:00 мск) в самом здании, которое относится к категории «дом с квартирами коммунального заселения», и придомовой территории введен режим ЧС. В аварийном состоянии оказалась несущая стена с первого по второй этаж левого крыла дома.