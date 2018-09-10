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В Орске обрушилась стена двухэтажного жилого дома
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В Орске обрушилась стена двухэтажного жилого дома 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Частичное разрушение несущей стены произошло в двухэтажном доме в Орске, где проживает около 40 человек, никто не пострадал. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте администрации города.
"Частичное разрушение несущей стены произошло со стороны нежилого помещения", — приводятся слова начальника управления ЖКХ Орска Николая Шемякина. Он уточнил, что в трехквартирном доме проживают 38 человек.
В пресс-службе городской администрации уточнили ТАСС, что во время происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась, в настоящее время они продолжают оставаться в своих квартирах. С 17:00 местного времени (15:00 мск) в самом здании, которое относится к категории «дом с квартирами коммунального заселения», и придомовой территории введен режим ЧС. В аварийном состоянии оказалась несущая стена с первого по второй этаж левого крыла дома.
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