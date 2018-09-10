В Томске пожарные спасли из огня девять человек 

В Томске пожарные спасли девять человек, заблокированных огнем в одной из квартир деревянного здания. Всего в тушении пожара участвовали более 20 человек и семь единиц техники.
«Пожарные по трехколенным и штурмовой лестницам спасли девять человек, в том числе восьмимесячного ребенка», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-служба МЧС по региону.
Общая площадь пожара, произошедшего в многоквартирном доме, составил 70 квадратных метров.
Ранее News.ru писал о том, что кемеровские пожарные могли пойти на сговор, чтобы помешать процессу расследования дела о трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, полагают в Следственном комитете.