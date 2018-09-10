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В Томске пожарные спасли из огня девять человек
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В Томске пожарные спасли из огня девять человек 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: News.ru
В Томске пожарные спасли девять человек, заблокированных огнем в одной из квартир деревянного здания. Всего в тушении пожара участвовали более 20 человек и семь единиц техники.
«Пожарные по трехколенным и штурмовой лестницам спасли девять человек, в том числе восьмимесячного ребенка», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-служба МЧС по региону.
Общая площадь пожара, произошедшего в многоквартирном доме, составил 70 квадратных метров.
Ранее News.ru писал о том, что кемеровские пожарные могли пойти на сговор, чтобы помешать процессу расследования дела о трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, полагают в Следственном комитете.
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