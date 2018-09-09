Крупные авиакатастрофы в мире в 2016-2018 годах

МОСКВА , 9 сен — РИА Новости . Пассажирский самолет, летевший из Джубы, 9 сентября упал в озеро в центральной части Южного Судана . В результате крушения погиб 21 человек, выжили трое пассажиров — шестилетний мальчик и двое мужчин.

Ниже приводится справка по крупным авиакатастрофам в 2016-2018 годах.

Швейцарии 4 августа потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT. На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии

Самолет Embraer 190 компании Aeromexico 31 июля потерпел аварию в районе аэропорта города Дуранго. Всего в самолете, вылетавшем из Дуранго в Мехико , находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся. Были госпитализированы 98 человек, погибших нет.

Самолет Boeing 737-200 компании Global Air 18 мая разбился при вылете из аэропорта Гаваны в Ольгин. Самолет арендовала кубинская Cubana de Aviacion. На борту лайнера находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.

11 апреля военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира через несколько минут после взлета. Он упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщали, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. На борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа, все они погибли.

Самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla 12 марта потерпел крушение вблизи международного аэропорта Катманду имени Трибхувана ( Непал ). Во время захода на посадку самолет, летевший рейсом по маршруту Дакка — Катманду, не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. В результате авиакатастрофы погибли не менее 38 человек, 23 пострадали.

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим ( Сирия ) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 Минобороны России . Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около пятисот метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие — российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.

18 февраля иранский пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, пропал с радаров примерно спустя час после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту были 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» . Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

7 июня в Мьянме четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над Андаманским морем. В ходе поисковой операции в море были обнаружены его обломки. На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей. Также воздушное судно перевозило 2,4 тонны груза.

16 января утром грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Гонконг (КНР) — Бишкек (Киргизия), вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения были найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Киргизии, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов поселка.

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, журналисты Первого канала, НТВ телеканала «Звезда» . Все они погибли.

7 декабря самолет, на борту которого было 47 человек (42 пассажира и пять членов экипажа), потерпел крушение близ города Хавелиан в Пакистане. Лайнер вылетел из города Читрал на севере страны и должен был приземлиться в Исламабаде. Пилот самолета подавал сигнал бедствия незадолго до того, как лайнер исчез с радаров авиадиспетчеров. В катастрофе погибли все. Обнародованный в СМИ список пассажиров самолета включает 31 мужчину, девять женщин и двоих детей.

3 декабря в Индонезии в районе архипелага Линга, расположенного близ южного выхода из Малаккского пролива, разбился полицейский самолет, вылетевший из города Панкалпинанг на острове Банка. На борту находились 13 человек, все они погибли. По сообщению начальника военно-морской базы Танджунгпинанг, перед падением самолета был слышен взрыв.

29 ноября в Колумбии разбился самолет в 50 километрах от Медельина. На борту воздушного судна находились 77 человек — девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка. Причиной авиакатастрофы стал недостаточный запас топлива у лайнера. В результате аварии выжили шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе», погиб 71 человек.

19 мая пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Egyptair , следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров. Самолет исчез через 20 минут после захода в пространство Греции. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа.

19 марта пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

24 февраля самолет авиакомпании Tara Airlines пропал с радаров в горах Непала. Самолет вылетел из города Покхара и направлялся в город Джомсом. На борту самолета находились 23 человека: 20 пассажиров, включая двоих детей, и три члена экипажа. Выживших нет.