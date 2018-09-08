Синоптики прогнозируют, что шторм у берегов Крыма и Кубани может продлиться все выходные

"Черноморский циклон определяет сложные погодные условия на территории Крымского полуострова, в связи с чем до 9 сентября будет действовать штормовое предупреждение. Сегодня ожидается усиление северо-восточного ветра в восточной части Крымского полуострова (Феодосия, Судак Керчь ) до 22-27 м/с. Это очень сильный ветер", — сказала дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Администрация Сочи разослала предупреждение о том, что в районе города ожидается 5-балльный шторм, до конца дня на территории курорта прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с. Также возможны сели в горных районах, может подняться вода в реках.

В краснодарском гидрометцентре, который отвечает за черноморское побережье от границ Сочи до Керченского пролива, ТАСС сообщили, что в регионе экстренное предупреждение было введено до субботы, но сейчас специалисты уточняют прогноз на ближайшие дни, и оно может быть продлено до 10-11 сентября.

"Сейчас фронтальный раздел проходит, усиление ветра может быть, волнение может быть, но серьезных штормов [в Черном море] не ждем, могут быть локальные явления. В настоящее время высота волн 1-1,5 м на побережье — Анапа, Геленджик, Новороссийск. Но в Азовском море, именно на переходе Керченского пролива, из-за поворота ветра на южный разгоняет достаточно сильную волну. Ближайший пункт наблюдения [к проливу] — станица Тамань, и там количество осадков достаточно большое, близкое к опасному явлению, возможно шквалистое усиление ветра, волнение может быть до 2-3 м", — уточнил представитель гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе утром в субботу скорость восточного ветра достигала 12-17 м/с, местами были порывы до 20 м/с, высота волн — 1,3 — 2 мет.

Последствия непогоды

Утром в субботу из-за непогоды автомобилистам рекомендовали проезжать по Крымскому мосту на скорости до 40 км/ч (в обычное время разрешено до 90 км/ч). Кроме того, движение по одной из полос ограничено из-за врезавшегося утром в опору моста плавучего крана. С утра закрыта Керченская паромная переправа.

Также в проливе проводилась операция по спасению дрейфующих на плоту моряков, которые покинули буксир «Шквал», опасаясь, что его потопит в непогоду.

В Краснодарском крае на побережье Черного и Азовского морей прошли сильные дожди, подтопившие улицы в прибрежных городах. В Новороссийске было несколько заявлений о протекающих крышах, ночью на дорогу до села Широкая балка сошел сель, на несколько часов лишивший местных жителей электроснабжения и частично перекрывший дорогу.

В аэропорту Геленджика из-за непогоды не могут сесть самолеты. Пользователи социальных сетей пишут о том, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в городах включались аварийные сирены.

Администрация Анапы разместила на сайте сообщение о том, что купание на всех пляжах курорта запрещено. Городские улицы усыпаны сломанными ветками деревьев, хвойными иголками, листвой. Ночью под отключение электроэнергии попали четыре сельских округа в составе Анапы: Супсехский, Гайкодзорский, Анапский и Гостагаевский, поступают заявки от жителей других районов города.

"Бригады муниципального предприятия «Ремстрой» приступили к освобождению линий электропередач от повисших на них сломанных веток деревьев. Сотрудники «Сити Кристалл» вручную вычищают ливневки от листвы и хвойных иголок, поскольку вероятность сильных дождей еще сохраняется", — добавляется в сообщении.