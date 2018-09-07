Более десяти млн рублей уже направили пострадавшим от ЧС приморцам

Почтальоны продолжают разносить материальную помощь.

На выплаты жителям районов, в которых объявлена региональная ЧС, из краевого бюджета направлено 10,7 миллиона рублей, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, 838 семей получили материальную помощь за потерянный урожай, 171 семья — за поврежденное наводнением жилье. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей.

«43 семьи получили по 50 тысяч за частичную утрату имущества первой необходимости. В одном из проектов распоряжений, содержащих списки получателей и суммы выплат, появились первые 15 семей, которые получат по 100 тысяч за полную утрату имущества», — отметила директор департамента Лилия Лаврентьева

В районах продолжают разносить материальную помощь и работать комиссии по оценке ущерба гражданам.

Распоряжения о выплатах жителям районов, пострадавших от наводнения в августе этого года, подписал глава Приморья Андрей Тарасенко . Более того, руководитель края утвердил постановление, отменяющее требование предоставлять договор страхования имущества для получения выплат размером 50 и 100 тысяч рублей. С такой просьбой к нему обратились жители подтопленных территорий.

В настоящее время режим ЧС регионального характера действует в девяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

В Приморском центре социального обслуживания населения продолжают принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения земляков. Всех, кто готовы оказать посильную поддержку пострадавшим от наводнения землякам, ждут по адресам центра, которые можно найти на сайте учреждения. Кроме того, адреса и телефоны филиалов можно уточнить по телефону: 8 (423) 2-604-314.