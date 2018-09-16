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Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
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Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки 

360tv.ru + ещё 16 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жителям города-курорта придется еще один день переживать гнев погоды. В Сочи продлили штормовое предупреждение на сутки — до 17 сентября включительно. Об этом сообщила местная администрация.
По прогнозам, утром 17 сентября в городе-курорте могут пройти сильные дожди, шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду, не исключается также резкий подъем уровня воды, а в горных районах — сход селей и оползней. Также над морем есть вероятность образования смерчей.
«По поручению главы города все службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят гостей и жителей Сочи принять все необходимые меры безопасности, обеспечить сохранность своего имущества», — предупредили в администрации.
Последние два дня сочинцам приходится терпеть непростые погодные условия. На один из микрорайонов города — Кудепсту — обрушился проливной дождь, затопивший улицы. А накануне в микрорайоне Лазаревском горожане вынуждены были наблюдать потоки рек, льющихся по дорогам, идти пешком по трассе, вытаскивать машины из-под заваленных деревьев. Из-за подъема воды в реке Макопсе улицы города затопило.
Ранее в Краснодарском крае предупреждали о непогоде 14,15 и 16 сентября.
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