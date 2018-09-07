Япония выразила беспокойство из-за усиления военного присутствия РФ в районе южных Курил

ТОКИО, 7 сентября. / ТАСС /. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил об обеспокоенности Токио усилением военного присутствия РФ в районе южных Курильских островов. Об этом представитель правительства заявил в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Япония пристально следит за действиями российской армии. Усиление военного присутствия в районе четырех островов (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) и рядом с ними идет вразрез с нашей позицией, и мы выражаем российской стороне обеспокоенность в этой связи", — заявил он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова о том, что никаких боевых действий в районе Курильских островов в ходе маневров «Восток-2018» разыгрываться не будет.

В то же время Суга уклонился от ответа на вопрос, как Япония относится к самому факту проведения военных учений, которые будут идти в то же время, что и Восточный экономический форум (ВЭФ), на котором будет присутствовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ . «Я хотел бы воздержаться от комментариев по этому вопросу. Но наша позиция остается неизменной в том, что мы продолжим вести с российской стороной плотные переговоры, направленные на решение вопроса принадлежности четырех северных островов и подписание мирного договора», — пояснил генсек японского правительства.

Ранее 6 сентября Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе и журналистов заявил, что боевых действий в районе Курильских островов в ходе маневров «Восток-2018» разыгрываться не будет. «У нас на маневрах участвуют все силы и средства, в том числе силы Тихоокеанского флота. Насколько я знаю, по плану учений в районе Курильских островов никаких боевых действий разрываться не будет. Масштаб не тот. Поэтому ваше беспокойство излишне», — сказал Герасимов японскому журналисту.

Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самые масштабные маневры российской армии «Восток-2018» пройдут с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов подразделения Китая и Монголии.