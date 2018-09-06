На Сахалине сотни людей в разгар тайфуна направились за гребешком

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 6 сен — РИА Новости . Тайфун «Джеби» не напугал сотни охотников за сахалинским гребешком, которые в среду совершили настоящее паломничество на побережье залива Анива (южная часть острова), рассказал РИА Новости мэр Анивского района Артем Лазарев.

"Привычные к природным стихиям сахалинцы еще с полудня приехали на берег. Они привыкли, что, как правило, когда на остров добирается очередной циклон, штормовые волны выбрасывают на пляж тонны морских деликатесов. Промысловый азарт не уменьшили ни ливневые дожди, ни шквалистый ветер. Правда, во второй половине дня тропический циклон ослабил свое воздействие на юге острова. Однако их ждало разочарование — ни ракушек, ни морских гребешков (островной представитель двустворчатых моллюсков является любимым лакомством сахалинцев, из него местные кулинары готовят десятки блюд) «Джеби» не принес", — поделился собеседник агентства.

Управляющий делами Анивской администрации Алексей Баяндин тоже побывал на берегу и поделился впечатлениями.

"Многие приезжали на побережье семьями, нагруженные тарой под будущую добычу. Особенно люди рассчитывали на любимый гребешок. Но его волны приносили по паре штук. И только к вечеру «Джеби» немного расщедрился — самым настойчивым и удачливым удалось собрать ведро морских гребешков", — рассказал Баяндин.

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна «Джеби», в области прошли ливни, отмечался ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение, закрыта паромная переправа.