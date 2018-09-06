Ещё
Пожар на площади 80 кв метров произошел ночью в новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой

Пожар на площади 80 кв метров произошел ночью в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Семь бытовок и два автомобиля горели минувшей ночью в деревне Рогозинино в Троицком административном округе новой Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре по адресу: поселок Первомайское, деревня Рогозинино поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в четверг в 02:39. «Происходил пожар семи в ряду стоящих бытовок и двух автомобилей. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 03:13 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Ребенок выпал из окна с высоты третьего этажа в столичном Южном Бутове Пожар потушили в доме напротив памятника Долгорукому в Москве СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета Москва – Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой272
Скрипалей отравили британцы248
Самойлова эмигрирует из России815
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой795
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму306
Видео
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение