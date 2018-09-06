Пожар на площади 80 кв метров произошел ночью в новой Москве

Семь бытовок и два автомобиля горели минувшей ночью в деревне Рогозинино в Троицком административном округе новой Москвы , пожар ликвидирован, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: поселок Первомайское, деревня Рогозинино поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в четверг в 02:39. «Происходил пожар семи в ряду стоящих бытовок и двух автомобилей. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Принятыми мерами в 03:13 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.