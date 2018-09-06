В Японии после землетрясения отключилось внешнее питание на одной из АЭС

После землетрясения на японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари», сообщает «Киодо» со ссылкой на Управление по ядерному регулированию Японии

Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС «Томари» на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.

Ранее сообщалось, что землетрясение на севере Японии привело к частичному обрушению нескольких зданий. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро.