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В Японии после землетрясения отключилось внешнее питание на одной из АЭС
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В Японии после землетрясения отключилось внешнее питание на одной из АЭС 

Газета.Ru + ещё 2 24 минуты назад
После землетрясения на японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари», сообщает «Киодо» со ссылкой на Управление по ядерному регулированию Японии.
Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС «Томари» на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.
Ранее сообщалось, что землетрясение на севере Японии привело к частичному обрушению нескольких зданий. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро.
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