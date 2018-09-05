Власти Челябинской области окажут помощь пострадавшим от землетрясения муниципалитетам 

ТАСС, 5 сентября. Власти Челябинской области, где ранним утром в среду произошло землетрясение с эпицентром в окрестностях города Катав-Ивановск, окажут помощь пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим муниципалитетам в регионе, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. По его словам, объемы помощи будут определены позднее.
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано 5 сентября в 03:58 по местному времени (01:58 мск) на глубине 10 км, днем произошел повторный толчок магнитудой 4,6. В обоих случаях эпицентр находился около Катав-Ивановска, подземные толчки ощущали жители соседних Башкирии и Свердловской области. По данным министерства общественной безопасности Челябинской области, в пострадавших от стихии населенных пунктах, по состоянию на 11:00 мск, выявлены повреждения 16 социально значимых объектов.
Объемы помощи предстоит определить
"Власти Челябинской области планируют оказать помощь пострадавшим муниципалитетам… Формат и объемы будут определены позднее. Губернатор Борис Дубровский срочно выехал в Катав-Ивановск", — сказал пресс-секретарь главы региона.
Власти Катав-Ивановска объявили режим ЧС. В пресс-службе администрации Катав-Ивановского муниципального района журналистам сообщили, что в центральной районной больнице осыпались большие фрагменты штукатурки, пациентов эвакуировали в соседний корпус; из стационара эвакуировали 72 пациента, из них 28 детей. Перестали работать получившие повреждения четыре школы, здание стационара и детской поликлиники. Кроме того, в шести многоквартирных домах, как и в здании Катав-Ивановского индустриального техникума, обнаружены трещины на перегородках и потолках.
По данным городской администрации, газо— и водоснабжение в Катав-Ивановске не нарушено, все объекты жизнеобеспечения и предприятия работают в штатном режиме.
Из Башкирии и Свердловской области сообщений о повреждении зданий не поступало.
Боялись оставаться дома
По информации регионального главка МЧС России, напуганные подземными толчками жители Башкирии звонили спасателям свыше 500 раз.
При этом они не просили о помощи, а лишь пытались узнать, с чем связана «небольшая тряска в домах». Пользователи соцсетей в соседней Свердловской области писали о похожей ситуации, упоминая звон посуды и дрожание люстр.
В то же время жители Челябинской области писали, что из-за землетрясения в квартире сдвинулась с места газовая плита, а у соседей треснула каменная печь. «Было страшно…. Люди в многоэтажках побоялись оставаться в домах и вышли на улицу», — отметил в записи один из местных жителей.
В городе Озерска не раз выразили в соцсетях обеспокоенность работой производственного объединения «Маяк», где производятся компоненты ядерного оружия, а также регенерируется отработанное ядерное топливо. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, стихия не повлияла на его работу.
Мнения экспертов
На данный момент среди сейсмологов нет единого мнения о магнитуде землетрясения. В то время как власти региона со ссылкой на Центр Единой геофизической службы РАН сообщают о магнитуде 5,6, в обсерватории Института геофизики УрО РАН называют цифру в 4,7.
"Если бы магнитуда была порядка 5,5… были бы более серьезные повреждения инженерных сооружений в Катав-Ивановске и окрестностях", — сказал ТАСС старший научный сотрудник института Александр Гуляев.
В свою очередь заместитель заведующего кафедрой геологии Уральского государственного горного университета (УГГУ) Стефан Паняк сообщил ТАСС, что подобные несильные землетрясения типичны для Урала, поскольку с точки зрения геологии это уже старая горная система.
"Урал — система уже не современных гор, поэтому это (нынешнее землетрясение — прим. ТАСС) уже затухающие подвижки… Четырехбалльные землетрясения максимум вызывают микротрещины в зданиях, они не опасны. Для Урала это типичное явление, а землетрясения в два-три балла происходят еще чаще. Ничего страшного в этом нет", — сказал Паняк.