В Челябинской области было землетрясение. Может ли повториться в Прикамье? Разбираемся с учёными

Эпицентр землетрясения был в 450 километрах от Перми

Ночью 5 сентября В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. В Прикамье оно не ощущалось, однако сейчас в Кунгуре ищут жителей, которые могли бы ощутить отголоски землетрясения. Могут ли подземные толчки испортить жизнь прикамцев? Мы разбирались с учёными. За комментариями мы обратились к двум профессорам из Перми и Екатеринбурга , которые не понаслышке знакомы с такими понятиями, как «сейсмология», «геосинклинальный», «тектонический» и другими.

Профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной экологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Сергей Николаевич Тагильцев

— У нас, на Урале, не бывает больших землетрясений. Максимальная магнитуда на Урале бывает шесть-семь баллов из двенадцати возможных, — пояснил 59.ru профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной экологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Сергей Николаевич Тагильцев. — У нас могут быть толчки, которые ощущаются жителями. От них бывают небольшие разрушения. Однако, по словам Тагильцева, с 2014-2015 годов наблюдается усиление напряжения земной коры. Это означает, что небольшие толчки могут происходит чаще.

— Пермь и западная часть Пермского края с геологической точки зрения располагается на платформенных землях, то есть это спокойные окаменевшие породы, где очень редко происходят толчки. Землетрясения в основном идут из соседних областей, — рассказал 59.ru доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геофизики ПГНИУ Борис Алексеевич Спасский. — Восток Пермского края находится на Предуральском краевом прогибе, где могут быть какие-то подвижки земной коры. Ещё восточнее находятся геосинклинальный район (наиболее подвижный тектонический элемент, — прим.авт.) — Это Уральские горы, где эти толчки возможны. По словам Спасского, магнитуда в пять баллов для Прикамья — достаточно большая цифра. В Пермском крае не должно быть таких землетрясений, которые приводят к разрушениям. Очень сильные толчки, которые сопровождаются обвалами зданий, в Пермском крае бывают раз в 100 лет. Чаще жители края могут только ощущать толчки, происхождение которых — соседние восточные регионы.

Землетрясение произошло в 03:58 на границе Челябинской области и Башкортостана. Толчки чувствовались жителями Уфы, Челябинска и Екатеринбурга. По данным специалистов единой геофизической службы РАН, в Прикамье толчки не ощущались, поскольку расстояние от эпицентра до Перми составляет около 450 километров. В краевом МЧС 59.ru подтвердили, что в Пермском крае последствий землетрясения не зафиксировали. Однако сейчас пермские ученые просят сотрудников администрации Кунгура и местных жителей сообщить данные о сотрясениях. По мнению ведущего инженера УрО РАН Юлии Варлашовой, до Кунгура могли дойти слабые толчки, так как город находится в непосредственной близости к Свердловской области.