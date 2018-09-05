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Во Франции сняли с самолета ребенка с подозрением на холеру
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Во Франции сняли с самолета ребенка с подозрением на холеру 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
ПАРИЖ, 5 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Ребенка, который, возможно, болен холерой, госпитализировали во Франции после приземления самолета, прибывшего в среду из Алжира, сообщили РИА Новости в воздушной гавани города Перпиньян.
"По прилете самолета экипаж поставил нас в известность о возможном случае заболевания холерой на борту. Мы предупредили санитарные службы, применили необходимые в таких случаях меры и проконсультировались с медиками", — сказал представитель аэропорта.
В итоге все пассажиры покинули воздушное судно. Восьмилетний ребенок и его мама были госпитализированы, тогда как остальные путешественники уехали из аэропорта.
"Мы составили список пассажиров, чтобы иметь возможность с ними связаться. Пока ребенок проходит дополнительные исследования, подтвердить или опровергнуть случай заболевания холерой нельзя", — отметил собеседник агентства.
Если случай заболевания подтвердится, с пассажирами свяжутся, чтобы они также прошли медицинское обследование. Сотрудник аэропорта напомнил, что холера не передается воздушным путем, для заражения другие люди должны были контактировать с испражнениями или рвотой ребенка, «а этого в самолете не было».
В конце лета в Алжире была отмечена вспышка холеры. По данным на 30 августа, число больных там составило 74 подтвержденных случая. Ранее сообщалось о смерти двух человек от этой инфекции.
Холера — острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.
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