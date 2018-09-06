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Челябинские власти удовлетворены работой экстренных служб во время и после землетрясения
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Челябинские власти удовлетворены работой экстренных служб во время и после землетрясения 

ТАСС + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал хорошей работу экстренных служб во время произошедшего в среду в регионе землетрясения и после него, когда стали ликвидировать последствия. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Челябинской области 5 сентября в 03:58 по местному времени (01:58 мск) на глубине 10 км, днем произошел повторный толчок магнитудой 4,6. В обоих случаях эпицентр находился около Катав-Ивановска, подземные толчки ощущали жители соседних Башкирии и Свердловской области. По данным властей Челябинской области, на текущий момент информации о жертвах нет, пострадали здания районной больницы, техникума, несколько многоквартирных домов, постройки в частном секторе.
"По оценке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в городе Катав-Ивановске сейчас стабильная ситуация. Все экстренные службы сработали эффективно, их работа оценивается как хорошая. Что касается местных властей, то они должны были активнее доводить до населения информацию о произошедшем", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, Борис Дубровский поручил главам пострадавших в среду от землетрясения муниципалитетов — Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки — устранить все последствия до начала октября.
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