Челябинские власти удовлетворены работой экстренных служб во время и после землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Челябинской области 5 сентября в 03:58 по местному времени (01:58 мск) на глубине 10 км, днем произошел повторный толчок магнитудой 4,6. В обоих случаях эпицентр находился около Катав-Ивановска, подземные толчки ощущали жители соседних Башкирии и Свердловской области. По данным властей Челябинской области, на текущий момент информации о жертвах нет, пострадали здания районной больницы, техникума, несколько многоквартирных домов, постройки в частном секторе.

"По оценке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в городе Катав-Ивановске сейчас стабильная ситуация. Все экстренные службы сработали эффективно, их работа оценивается как хорошая. Что касается местных властей, то они должны были активнее доводить до населения информацию о произошедшем", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, Борис Дубровский поручил главам пострадавших в среду от землетрясения муниципалитетов — Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки — устранить все последствия до начала октября.