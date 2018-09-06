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СМИ: число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 16 человек
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СМИ: число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 16 человек 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в северных и центральных регионах Вьетнама достигло 16 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Об этом в четверг сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на комитет по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними.
По данным агентства, стихия разрушила 364 дома, объекты инфраструктуры, уничтожила большие площади посевов и привела к гибели скота.
Ранее сообщалось о 13 погибших и трех пропавших без вести.
По данным министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, за первые восемь месяцев 2018 года из-за непогоды погибли или пропали без вести 153 человека, 119 пострадали. Страна потерпела убытки на 7 трлн вьетнамских донгов ($304 млн).
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