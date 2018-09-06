СМИ: число жертв наводнений во Вьетнаме выросло до 16 человек

МОСКВА , 6 сентября. / ТАСС /. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в северных и центральных регионах Вьетнама достигло 16 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Об этом в четверг сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на комитет по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними.

По данным агентства, стихия разрушила 364 дома, объекты инфраструктуры, уничтожила большие площади посевов и привела к гибели скота.

Ранее сообщалось о 13 погибших и трех пропавших без вести.

По данным министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, за первые восемь месяцев 2018 года из-за непогоды погибли или пропали без вести 153 человека, 119 пострадали. Страна потерпела убытки на 7 трлн вьетнамских донгов ($304 млн).