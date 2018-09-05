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Власти Челябинской области: угроз для жизни людей из-за землетрясения нет
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Власти Челябинской области: угроз для жизни людей из-за землетрясения нет 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
В среду пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сделал заявление о ситуации в регионе, сложившейся после землетрясения. По его словам, жизни людей ничто не угрожает.
Согласно данным Федечкина, к настоящему моменту информации о пострадавших в ходе подземных толчков не поступало. В беседе с RT пресс-секретарь главы Челябинской области отметил, что на территории Катав-Ивановского муниципального района сейчас действует режим ЧС.
В каждом из семнадцати населенных пунктов, оказавшихся в зоне землетрясения, действует совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и Главного управления МЧС по данному региону.
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