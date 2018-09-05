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«Хорошенько тряхнуло»: на Южном Урале произошло сильное землетрясение
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«Хорошенько тряхнуло»: на Южном Урале произошло сильное землетрясение 

Newsru.com + ещё 7 7 часов назад
Фото: Newsru.com
В районе Уральских гор произошло землетрясение. По данным
Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени (01:58 по Москве). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области. Очаг залегал на глубине десяти километров, в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска. Магнитуда землетрясения составила 5,4, говорится в сообщении.
По сведениям
регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет. Разрушений зданий и сооружений также нет. На производство предприятий землетрясение не повлияло, указали в ведомстве.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5. Толчки ощущались в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске, передает
Ura.ru  Специальные рабочие группы проверят социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома в районе подземных толчков. Кроме того, они свяжутся с коллегами из Башкирии, где также зафиксирована сейсмическая активность, сообщили в МЧС.
Тем временем пользователи соцсетей делятся впечатлениями. Как пишет председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице
"ВКонтакте", из-за землетрясения в городе треснул двухэтажный дом. По ее словам, трещины есть и в стенах центральной больницы. «Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло», —
сообщила
она, насчитав 11 толчков.
"Было такое чувство, что произошел взрыв, сопровождающийся тупым грохотом", — отметила Федосеева. По ее словам, люди «в недоумении выбежали на улицу». «В Уфе, как пишет в личку один из блогеров, тоже трясло — провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц», — добавила она, напомнив, что 6 октября 2006 года в Катав-Ивановске произошло землетрясение магнитудой 4.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия землетрясения, в случае необходимости пострадавшим гражданам будет оказана помощь, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
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