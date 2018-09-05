«Хорошенько тряхнуло»: на Южном Урале произошло сильное землетрясение

В районе Уральских гор произошло землетрясение. По данным

Единой геофизической службы РАН , подземные толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени (01:58 по Москве ). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области . Очаг залегал на глубине десяти километров, в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска . Магнитуда землетрясения составила 5,4, говорится в сообщении.

По сведениям

регионального управления МЧС , погибших и пострадавших нет. Разрушений зданий и сооружений также нет. На производство предприятий землетрясение не повлияло, указали в ведомстве.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5. Толчки ощущались в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Магнитогорске, передает

Ura.ru Специальные рабочие группы проверят социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома в районе подземных толчков. Кроме того, они свяжутся с коллегами из Башкирии, где также зафиксирована сейсмическая активность, сообщили в МЧС.

Тем временем пользователи соцсетей делятся впечатлениями. Как пишет председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице

"ВКонтакте", из-за землетрясения в городе треснул двухэтажный дом. По ее словам, трещины есть и в стенах центральной больницы. «Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло», —

сообщила

она, насчитав 11 толчков.

"Было такое чувство, что произошел взрыв, сопровождающийся тупым грохотом", — отметила Федосеева. По ее словам, люди «в недоумении выбежали на улицу». «В Уфе, как пишет в личку один из блогеров, тоже трясло — провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц», — добавила она, напомнив, что 6 октября 2006 года в Катав-Ивановске произошло землетрясение магнитудой 4.