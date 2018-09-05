Волна от землетрясения дошла до Башкирии: комментарии экспертов и наблюдения очевидцев (фото и видео)

Сегодня в четыре часа утра по уфимскому времени сейсмологами было зафиксировано землетрясение в 133 км от столицы Башкирии . Данные опубликованы на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. В сообщении уточняется, что эпицентр явления находится в 7 км от города Катав-Ивановск Челябинской области на глубине 10 км. Жители Катав-Ивановска, Миасса , Трехгорного, Юрюзани и других близлежащих населенных пунктов почувствовали сильные толчки.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отметили, что подземные толчки продолжались в течение незначительного времени.

— Угрозы населению нет, пострадавших нет. Нарушения электро-газоснабжения и водоснабжения отсутствуют, — прокомментировали в ведомстве.

Инженер кафедры геологии и полезных ископаемых БГУ Наза Сагитдинова заявила ГорОбзор.ру, что информация о землетрясении строго конфиденциальна и отказалась от комментария.

— Мы не можем давать комментарии по этому поводу, потому что эта информация строго конфиденциальна, — сказала она.

Новость активно обсуждается жителями Башкирии в социальных сетях. Они делятся впечатлениями, пишут, что почувствовали волну от землетрясения: в домах качалась мебель, с полок падали предметы. Кроме того, пользователи What’s app отправляют друг другу фото незначительных разрушений. По данным ГорОбзор.ру, явление наиболее сильно наблюдалось в микрорайоне Дема, а также в северной части города — в Черниковке и на Доке.

Фото от читателей ГорОбзор.ру Читательница ГорОбзор.ру Марина Соловьева , проживающая в микрорайоне Сипайлово, поделилась с редакцией своими наблюдениями.

— Я проснулась ночью и пошла попить воды, а когда легла, появилось ощущение, что меня укачивает. Потом я поняла, что качается весь дом, — прокомментировала Марина.

Как вести себя во время землетрясения

О правилах поведения во время землетрясения рассказали в МЧС.

Если во время тряски вы находитесь в помещении, нужно лечь и не двигаться, закрыть голову и шею руками. Обязательно следует оставаться в помещении до тех пор, пока толчки не прекратятся. Нельзя стоять рядом с окнами, высокими и висящими предметами, нельзя выходить на балкон.

Если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от линии электропередач. А если вы за рулем, то обязательно остановитесь на обочине и переждите.

Напомним, что это не первый зафиксированный случай сейсмоактивности в Уфе. Около двух лет назад в «Службу спасения» поступали звонки от жителей Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского районов города, которые сообщали о качающихся в квартире люстрах и вибрации посуды.

Видео: паблик «ЧС Уфа»

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