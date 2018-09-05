Жители Урала из-за землетрясения более 600 раз звонили в экстренные службы

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

"По данным на 08.30 местного времени (06.30 мск), экстренные службы региона зарегистрировали 627 звонков от обеспокоенных жителей из-за подземных толчков. Все вызовы будут отработаны. Кроме того, в Катав-Ивановске по решению местной администрации была эвакуирована городская больница, где пошли трещины", — сказал он.

По его словам, в настоящее полной информации о случившемся нет, все данные сводятся. Он уточнил, что информация о том, что данные подземные толчки имели техногенный характер не подтверждается — они (толчки) носят естественный природный характер.

Как сообщал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин , по данным Единой геофизической службы РАН, в Катав-Ивановском муниципальном районе около 04.00 (02.00 мск) произошла сейсмическая активность магнитудой 5,6. Ближайший населенный пункт — поселок Орловка — находился в 1,5 км от сейсмической активности, в 50-километровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов.

По его данным, в настоящее время создано и работает 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Также известно, что на текущий момент пострадавших нет.