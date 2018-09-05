При сходе оползня в Эфиопии погибли 12 человек 

Аддис-Абеба, 5 сентября /Синьхуа/ — Во вторник 12 человек погибли при сходе оползня в Эфиопии. Об этом сообщили местные СМИ.
Оползень сошел в Области народностей Южной Эфиопии, погибли 12 человек, еще четыре получили тяжелые травмы, несколько домов были завалены оползневой массой.
В настоящее время полиция и местные жители ведут работы по ликвидации последствий бедствия и расчистке завалов.
Сезон дождей в Эфиопии начинается с июня и длится до сентября. В это время в стране часто сходят оползни. —0—