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При сходе оползня в Эфиопии погибли 12 человек
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При сходе оползня в Эфиопии погибли 12 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аддис-Абеба, 5 сентября /Синьхуа/ — Во вторник 12 человек погибли при сходе оползня в Эфиопии. Об этом сообщили местные СМИ.
Оползень сошел в Области народностей Южной Эфиопии, погибли 12 человек, еще четыре получили тяжелые травмы, несколько домов были завалены оползневой массой.
В настоящее время полиция и местные жители ведут работы по ликвидации последствий бедствия и расчистке завалов.
Сезон дождей в Эфиопии начинается с июня и длится до сентября. В это время в стране часто сходят оползни. —0—
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