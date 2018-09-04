Лайнеры «России» с оренбуржцами на борту будут садиться в Шереметьево 

С 28 октября авиакомпания «Россия» переводит часть рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. Это изменение коснется девяти направлений, в том числе «Москва — Оренбург — Москва».
Теперь лайнеры с оренбуржцами на борту будут приземляться в Шереметьево (терминал D). Перевод части рейсов связан с формированием мощного транзитного узла, поясняют в авиакомпании. Перелеты через аэропорт Шереметьево позволят более эффективно использовать разветвленную сеть направлений Группы «Аэрофлот». Таким образом, для пассажиров появятся удобные стыковки на социально значимых маршрутах внутри страны.