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Лайнеры «России» с оренбуржцами на борту будут садиться в Шереметьево
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Лайнеры «России» с оренбуржцами на борту будут садиться в Шереметьево 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
С 28 октября авиакомпания «Россия» переводит часть рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. Это изменение коснется девяти направлений, в том числе «Москва — Оренбург — Москва».
Теперь лайнеры с оренбуржцами на борту будут приземляться в Шереметьево (терминал D). Перевод части рейсов связан с формированием мощного транзитного узла, поясняют в авиакомпании. Перелеты через аэропорт Шереметьево позволят более эффективно использовать разветвленную сеть направлений Группы «Аэрофлот». Таким образом, для пассажиров появятся удобные стыковки на социально значимых маршрутах внутри страны.
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