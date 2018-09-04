Запуск движения по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург перенесли на 2019 год

Движение на участке с 543 км по 684 км платной автомобильной трассы М-11 Москва Санкт-Петербург , который станет последним участком магистрали, будет открыто в 2019 году, сообщили RNS в госкомпании «Автодор».

«Подтверждаем, что вход в Санкт-Петербург (участок с 543 км по 683 км — прим. RNS) будет сдан в 2019 году, а участок с 97 км до 149 км будет открыт осенью (2018 года)», — сказал представитель «Автодора».

В начале сентября движение открылось на участке трассы с 58 км по 97 км на обходе Солнечногорска и Клина в Московской области

Участок трассы с 543 км по 684 км в Новгородском и Чудовском райнах Новгородской области, Тосненском районе Ленинградской области ранее планировалось построить в 2018 году. Участок пройдет в обход Чудово и Тосны и в Санкт-Петербурге. Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе данного участка «Автодор» и компания «Магистраль двух столиц» подписали 18 ноября 2014 года, следует из информации на сайте госкомпании.

Новая скоростная платная автомобильная дорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до КАД. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

Строительство дороги стартовало в 2010 году и должно было завершиться к чемпионату мира по футболу. На объезде Твери трасса будет проходить по участку бесплатной автомобильной дороги М-10. Стоимость проекта строительства всех участков новой платной трассы составит почти 153 млрд руб.

Ранее RNS сообщало, что стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург составит около 2 тыс. руб. для легковых автомобилей, а время в пути составит около 6 часов.