Ещё
Запуск движения по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург перенесли на 2019 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запуск движения по платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург перенесли на 2019 год 

Rambler News Service 1 час назад
Движение на участке с 543 км по 684 км платной автомобильной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, который станет последним участком магистрали, будет открыто в 2019 году, сообщили RNS в госкомпании «Автодор».
«Подтверждаем, что вход в Санкт-Петербург (участок с 543 км по 683 км — прим. RNS) будет сдан в 2019 году, а участок с 97 км до 149 км будет открыт осенью (2018 года)», — сказал представитель «Автодора».
В начале сентября движение открылось на участке трассы с 58 км по 97 км на обходе Солнечногорска и Клина в Московской области.
Участок трассы с 543 км по 684 км в Новгородском и Чудовском райнах Новгородской области, Тосненском районе Ленинградской области ранее планировалось построить в 2018 году. Участок пройдет в обход Чудово и Тосны и в Санкт-Петербурге. Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе данного участка «Автодор» и компания «Магистраль двух столиц» подписали 18 ноября 2014 года, следует из информации на сайте госкомпании.
Новая скоростная платная автомобильная дорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до КАД. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.
Строительство дороги стартовало в 2010 году и должно было завершиться к чемпионату мира по футболу. На объезде Твери трасса будет проходить по участку бесплатной автомобильной дороги М-10. Стоимость проекта строительства всех участков новой платной трассы составит почти 153 млрд руб.
Ранее RNS сообщало, что стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург составит около 2 тыс. руб. для легковых автомобилей, а время в пути составит около 6 часов.
Rambler News Service: последние новости
На Сахалин движется мощнейший за последние 25 лет тайфун СКР возбудил дело после аварийной посадки самолета в Сочи В Татарстане отменили введенный из-за засухи режим ЧС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна208
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко510
Киев решил установить границу в Азовском море71
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса40
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ102
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение