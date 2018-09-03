Ещё
Разбившийся Ми‐8 был исправен перед вылетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разбившийся Ми‐8 был исправен перед вылетом 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Вертолет Ми-8, разбившийся 2 сентября в Иркутской области, перед вылетом проходил обязательный технический осмотр. При этом в его работе не было выявлено каких-либо нарушений. Об этом сообщили в авиакомпании «Ангара», которой принадлежит воздушное судно, передает «Интерфакс».
«Плановое периодическое техническое обслуживание вертолет проходил 23 июля. Перед вылетом, 2 сентября, воздушное судно прошло обязательный технический осмотр. Сбоев в работе не было обнаружено», — сообщил представитель пресс-службы компании.
Ми-8 вылетел в 11:00 по местному времени (16:00 по Москве) из аэропорта Усть-Кута Иркутской области. На борту судна находились три члена экипажа: командир воздушного судна Антон Марков, имевший общий налет 4,26 тысячи часов, второй пилот Евгений Катышев (3,84 тысячи часов) и бортмеханик Алексей Усольцев (4,86 тысячи часов налета).
Вертолет должен был взять на борт груз и провести аэрофотосъемку. В небе над территорией Казанчинско-Ленского района связь с экипажем пропала. В понедельник обломки вертолета и тела трех погибших были обнаружены в 290 километрах к востоку от Усть-Кута.
360tv.ru: последние новости
Названо предполагаемое место падения обломков малайзийского Boeing MH370 Ливень затопил часть Владивостока. Видео Информацию о задержках рейсов из‐за ЧП с самолетом опровергли в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам не дают покоя двойники Путина171
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы180
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко242
Из поминок по Кобзону устроили праздник358
Ротару истекла кровью во время операции1
Видео
03:26
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
12:22
Максаковой приписывают роман с миллионером
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение