Разбившийся Ми‐8 был исправен перед вылетом

Вертолет Ми-8, разбившийся 2 сентября в Иркутской области , перед вылетом проходил обязательный технический осмотр. При этом в его работе не было выявлено каких-либо нарушений. Об этом сообщили в авиакомпании «Ангара», которой принадлежит воздушное судно, передает «Интерфакс».

«Плановое периодическое техническое обслуживание вертолет проходил 23 июля. Перед вылетом, 2 сентября, воздушное судно прошло обязательный технический осмотр. Сбоев в работе не было обнаружено», — сообщил представитель пресс-службы компании.

Ми-8 вылетел в 11:00 по местному времени (16:00 по Москве) из аэропорта Усть-Кута Иркутской области. На борту судна находились три члена экипажа: командир воздушного судна Антон Марков, имевший общий налет 4,26 тысячи часов, второй пилот Евгений Катышев (3,84 тысячи часов) и бортмеханик Алексей Усольцев (4,86 тысячи часов налета).

Вертолет должен был взять на борт груз и провести аэрофотосъемку. В небе над территорией Казанчинско-Ленского района связь с экипажем пропала. В понедельник обломки вертолета и тела трех погибших были обнаружены в 290 километрах к востоку от Усть-Кута.