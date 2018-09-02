Аэропорт в Сочи выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника

СОЧИ , 2 сен — РИА Новости . Международный аэропорт Сочи выплатит денежную сумму семье руководителя комплексной смены аэропорта Владимира Бегияна, который скончался при ЧП с самолетом, сообщила пресс-служба аэропорта.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр» , следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи выразил соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной компенсации его семье, которая состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка", — заявили в пресс-службе аэропорта.