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Аэропорт в Сочи выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника
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Аэропорт в Сочи выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника 

РИА Новости + ещё 51 2 сентября 2018
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи выплатит денежную сумму семье руководителя комплексной смены аэропорта Владимира Бегияна, который скончался при ЧП с самолетом, сообщила пресс-служба аэропорта.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», следовавший рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
"Международный аэропорт Сочи выразил соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной компенсации его семье, которая состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка", — заявили в пресс-службе аэропорта.
"Владимир Николаевич Бегиян проработал в международном аэропорту Сочи более 33 лет, с мая 1985 года. Прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта. За время работы награжден благодарностью министерства транспорта РФ, нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта», — говорится в сообщении.
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