Малайзийский Boeing MH370 снова «обнаружили» на Google Earth

Похожие на обломки самолета части воздушного судна обнаружил технический эксперт в камбоджийских горах.

Обломки пропавшего малазийского Boeing рейса MH370 могут находиться в горах Камбоджи . Так считает технический эксперт Ян Уилсон, который рассказал Daily Star , что обнаружил части воздушного судна в высокогорных джунглях.

Части малайзийского Boeing рейса MH370, который пропал над Индийским океаном в 2014 году, по мнению Уилсона, могут оказаться реальными. Обнаруженные им на Google Earth части самолета имеют такую же длину, как и у Boeing 777-200 MH370, то есть около 70 метров. Кроме того, он видит, что у самолета сломан хвост, который повредился при приземлении в густой ландшафт джунглей.

Уилсон заявил, что намерен отправиться в данное место в надежде разгадать эту авиационную тайну.

Отмечается, что в записях, опубликованных министерством транспорта Малайзии, указано, что диспетчеры сообщали, что самолет находился в воздушном пространстве Камбоджи. Позже эта информация была опровергнута.

Ранее сообщалось, что энтузиаст обнаружил возможные обломки малайзийского Boeing рейса MH370 в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам.

Напомним, следовавший 8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин Boeing 777-200 MH370 с 227 пассажирами на борту и 12 членами экипажа исчез над Индийским океаном. Его так и не удалось обнаружить.