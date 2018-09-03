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Малайзийский Boeing MH370 снова «обнаружили» на Google Earth
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Малайзийский Boeing MH370 снова «обнаружили» на Google Earth 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Похожие на обломки самолета части воздушного судна обнаружил технический эксперт в камбоджийских горах.
Обломки пропавшего малазийского Boeing рейса MH370 могут находиться в горах Камбоджи. Так считает технический эксперт Ян Уилсон, который рассказал Daily Star, что обнаружил части воздушного судна в высокогорных джунглях.
Части малайзийского Boeing рейса MH370, который пропал над Индийским океаном в 2014 году, по мнению Уилсона, могут оказаться реальными. Обнаруженные им на Google Earth части самолета имеют такую же длину, как и у Boeing 777-200 MH370, то есть около 70 метров. Кроме того, он видит, что у самолета сломан хвост, который повредился при приземлении в густой ландшафт джунглей.
Уилсон заявил, что намерен отправиться в данное место в надежде разгадать эту авиационную тайну.
Отмечается, что в записях, опубликованных министерством транспорта Малайзии, указано, что диспетчеры сообщали, что самолет находился в воздушном пространстве Камбоджи. Позже эта информация была опровергнута.
Ранее сообщалось, что энтузиаст обнаружил возможные обломки малайзийского Boeing рейса MH370 в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам.
Напомним, следовавший 8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин Boeing 777-200 MH370 с 227 пассажирами на борту и 12 членами экипажа исчез над Индийским океаном. Его так и не удалось обнаружить.
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