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Япония обвинила Россию и Китай в наращивании военной активности
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Япония обвинила Россию и Китай в наращивании военной активности 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности в одностороннем порядке, передает "Интерфакс". Выступая на встрече с руководством сил самообороны Японии в понедельник, Онодэра рассказал, почему Москва и Пекин представляют угрозу нацбезопасности страны.
По его словам, Россия нагнетает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса «земля-воздух», на южные Курилы. Японский министр также рассказал своим коллегам о проведении масштабных российских военных учений «Восток-2018».
Китай Онодэра обвинил в проявлении военной активности как в воздушном, так и в морском пространстве «вокруг Японии». Пекин, как заявил он, «высокими темпами совершенствует свою военную мощь». Постоянную угрозу представляет и Северная Корея, отметил глава оборонного ведомства Японии.
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