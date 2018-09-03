Япония обвинила Россию и Китай в наращивании военной активности 

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности в одностороннем порядке, передает "Интерфакс". Выступая на встрече с руководством сил самообороны Японии в понедельник, Онодэра рассказал, почему Москва и Пекин представляют угрозу нацбезопасности страны.
По его словам, Россия нагнетает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса «земля-воздух», на южные Курилы. Японский министр также рассказал своим коллегам о проведении масштабных российских военных учений «Восток-2018».
Китай Онодэра обвинил в проявлении военной активности как в воздушном, так и в морском пространстве «вокруг Японии». Пекин, как заявил он, «высокими темпами совершенствует свою военную мощь». Постоянную угрозу представляет и Северная Корея, отметил глава оборонного ведомства Японии.