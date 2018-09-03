Япония обвинила Россию и Китай в наращивании военной активности

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра обвинил Россию Китай в наращивании военной активности в одностороннем порядке, передает "Интерфакс" . Выступая на встрече с руководством сил самообороны Японии в понедельник, Онодэра рассказал, почему Москва и Пекин представляют угрозу нацбезопасности страны.

По его словам, Россия нагнетает военную активность на Ближнем Востоке и перебрасывает современные вооружения, в том числе ракеты класса «земля-воздух», на южные Курилы. Японский министр также рассказал своим коллегам о проведении масштабных российских военных учений «Восток-2018».