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В Сочи СК проверит причину смерти человека при ЧП в аэропорту
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В Сочи СК проверит причину смерти человека при ЧП в аэропорту 

Газета.Ru + ещё 38 4 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Следователи проверят обстоятельства гибели сотрудника аэропорта Сочи во время тушения вспыхнувшего самолета. Об этом в субботу сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ, передает "Российская газета".
Произошло это ночью, примерно в 3 часа 20 минут. Погибшим оказался руководитель компании-оператора аэропорта. Он контролировал ход спасательной операции, пока внезапно не почувствовал боль в области сердца. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось, мужчина скончался в реанимации.
Напомним, что Boeing 737-800 рейсом из Москвы в Сочи совершил жесткую посадку в аэропорту города-курорта — он слетел со взлетно-посадочной полосы и загорелся. В этот момент в воздушном судне находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, жертв среди тех, кто был в загоревшемся самолете удалось избежать. Пожар потушили всего за восемь минут, а полная эвакуация завершилась за 17 минут.
После эвакуации людей разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи и психологи. 18 пассажирам потребовалась медицинская помощь.
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