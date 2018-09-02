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В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек
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В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По меньшей мере один человек пропал, 13 получили ранения в результате столкновения двух частных лодок на реке Колорадо на юго-востоке американского штата Калифорния, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу округа Сан-Бернардино.
Сообщается, что две лодки столкнулись в субботу около 20.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) недалеко от зоны отдыха.
По данным пожарной службы, один или два человека пропали без вести и «вероятно утонули». Один пострадавший доставлен в больницу с серьезными ранениями, жизни 12 пострадавших ничего не угрожает.
Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей. Сообщается, что некоторые пострадавшие были найдены в полутора километрах от места столкновения из-за быстрого течения реки.
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