В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек

Сообщается, что две лодки столкнулись в субботу около 20.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) недалеко от зоны отдыха.

По данным пожарной службы, один или два человека пропали без вести и «вероятно утонули». Один пострадавший доставлен в больницу с серьезными ранениями, жизни 12 пострадавших ничего не угрожает.

Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей. Сообщается, что некоторые пострадавшие были найдены в полутора километрах от места столкновения из-за быстрого течения реки.