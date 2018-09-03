МАК начал расшифровку самописцев загоревшегося в Сочи самолета

"Обнаруженные на месте АП бортовые самописцы доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи", — говорится в сообщении.