Utair выплатит компенсации пассажирам рейса в Сочи

Авиакомпания Utair выплатит компенсации пассажирам самолета, который аварийно приземлился в аэропорту Сочи , отмечается в пресс-релизе авиаперевозчика.

"Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций", — цитирует представителей компании ТАСС

Ранее сообщалось, что пострадавшие при инциденте получат компенсацию от страховой компании.

Самолет Boeing 737-800 следовавший рейсом Москва — Сочи совершил аварийную посадку. После соприкосновения с землей лайнер сошел со взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и крыло. У него также загорелся один из двигателей. В результате инцидента пострадали 18 из 164 пассажиров воздушного судна.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Следователи рассматривают несколько версий инцидента: ошибку пилотов, сложные метеоусловия и технеисправность борта. Уже допрошены пилоты и работники воздушной гавани.