Utair выплатит компенсации пассажирам рейса в Сочи 

Авиакомпания Utair выплатит компенсации пассажирам самолета, который аварийно приземлился в аэропорту Сочи, отмечается в пресс-релизе авиаперевозчика.
"Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций", — цитирует представителей компании ТАСС.
Ранее сообщалось, что пострадавшие при инциденте получат компенсацию от страховой компании.
Самолет Boeing 737-800 следовавший рейсом Москва — Сочи совершил аварийную посадку. После соприкосновения с землей лайнер сошел со взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и крыло. У него также загорелся один из двигателей. В результате инцидента пострадали 18 из 164 пассажиров воздушного судна.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Следователи рассматривают несколько версий инцидента: ошибку пилотов, сложные метеоусловия и технеисправность борта. Уже допрошены пилоты и работники воздушной гавани.
В Росавиации уже отмечали, что посадка самолета производилась в сложных метеоусловиях — дожде и сильных порывах ветра.