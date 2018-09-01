Ещё
Utair выплатит компенсации пассажирам рейса в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Utair выплатит компенсации пассажирам рейса в Сочи 

Москва24 + ещё 48 2 часа назад
Фото: Москва24
Авиакомпания Utair выплатит компенсации пассажирам самолета, который аварийно приземлился в аэропорту Сочи, отмечается в пресс-релизе авиаперевозчика.
"Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций", — цитирует представителей компании ТАСС.
Ранее сообщалось, что пострадавшие при инциденте получат компенсацию от страховой компании.
Самолет Boeing 737-800 следовавший рейсом Москва — Сочи совершил аварийную посадку. После соприкосновения с землей лайнер сошел со взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и крыло. У него также загорелся один из двигателей. В результате инцидента пострадали 18 из 164 пассажиров воздушного судна.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Следователи рассматривают несколько версий инцидента: ошибку пилотов, сложные метеоусловия и технеисправность борта. Уже допрошены пилоты и работники воздушной гавани.
В Росавиации уже отмечали, что посадка самолета производилась в сложных метеоусловиях — дожде и сильных порывах ветра.
Москва24: последние новости
Utair выплатит компенсации пассажирам рейса в Сочи Пассажиры рейса Сочи – Москва вылетели на 4 часа позже резервным бортом В результате взрыва в ПАО "Кузнецов" погибли два человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о возвращении Донбасса264
Путин поведал о неприличном предложении на переговорах292
Украина развязала войну против крымчан81
В Москве объявлен план «Перехват»175
«Русские готовятся сражаться с США»58
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение