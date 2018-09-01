Эксперт рассказал, как можно было избежать аварии в Сочи

По словам эксперта, аэропорт в Сочи , куда приземлился самолет, сам по себе не очень простой и имеет некий уровень сложности.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в интервью «Звезде» прокомментировал инцидент с возгоранием самолета в Сочи, на борту которого находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.

«Здесь сам аэропорт не самый простой, он имеет какой-то уровень сложности. Во второй половине пробега там попадаешь в аэродинамическую трубу — там ущелье с гор и при определенных условиях и ветре очень сильно сдувает», — рассказал он.

По словам Сытника, скорее всего пилот попал в так называемое «аквапланирование» — когда под колесом самолета нет сцепления с полосой, но есть небольшой слой воды.

«Он может достигать нескольких миллиметров и до сантиметра может быть. Тогда на полосе остается белый след, потому что вода закипает, испаряется, а торможения нет. То есть командир принял торможение, а между полосой и шиной — вода, и самолет, как на лыжах, плывет, не теряя скорость и несется», — отметил эксперт.

Сытник подчеркнул, что, если экипаж не был готов к такому аквапланированию, то это могло стать причиной выкатывания воздушного судна с полосы и к дальнейшему разрушению и пожару самолета.

«Дело в том, что если он плавно сел, то как раз возникает угроза аквапланирования. Тут нужно самолет как бы «бросать» о полосу, чтобы пробить этот слой воды. А дальше все зависит от правильного торможения и пилотирования самолета, есть и другие способы избежать этого аквапланирования и остановить самолет. Здесь просто экипаж или не успел, и не справился, или погодные условия были настолько критичные, что даже его умения не хватило остановиться на полосе», — заключил эксперт.