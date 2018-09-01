Пассажиры рейса Сочи — Москва вылетели резервным бортом

СОЧИ , 1 сентября. / ТАСС /. Резервный борт вылетел по маршруту Сочи — Москва , сообщил ТАСС в субботу представитель авиакомпании.

"В 10:11 вылетел", — сказал собеседник. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс должен был отправиться в 6:00 мск.

Для выполнения рейса из Москвы прибыл резервный борт, так как самолет, который должен был его совершить, при приземлении в Сочи выехал со взлетно-посадочной полосы и получил серьезные повреждения.