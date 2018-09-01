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Пассажиры рейса Сочи — Москва вылетели резервным бортом
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Пассажиры рейса Сочи — Москва вылетели резервным бортом 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Резервный борт вылетел по маршруту Сочи — Москва, сообщил ТАСС в субботу представитель авиакомпании.
"В 10:11 вылетел", — сказал собеседник. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс должен был отправиться в 6:00 мск.
Для выполнения рейса из Москвы прибыл резервный борт, так как самолет, который должен был его совершить, при приземлении в Сочи выехал со взлетно-посадочной полосы и получил серьезные повреждения.
Самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. В результате возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, была повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек пострадали, от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.
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